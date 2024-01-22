Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS Canon EF-S (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072950
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
9 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактный универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием, имеет стабилизатор изображения. Данный объектив может использоваться в качестве постоянного, т.к. обладает универсальным диапазоном фокусных расстояний и может использоваться в большинстве фотографических сцен.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышка передняя, бленда.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.