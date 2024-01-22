Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS Canon EF-S (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072950 Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22



Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 9 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Компактный универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием, имеет стабилизатор изображения. Данный объектив может использоваться в качестве постоянного, т.к. обладает универсальным диапазоном фокусных расстояний и может использоваться в большинстве фотографических сцен. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышка передняя, бленда.

Гарантия 90 дней.

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