Объектив Sigma AF 18-125mm f/3.5-5.6 DC Sony A-mount (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00095937
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-02/3
Код товара:УТ-00095937
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-02/3
Объектив, системаSony A
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Потертости на корпусе, пыль в линзовом блоке.
Пробег:
S/n:11266970
Комплектация: объектив,передняя и задняя крышки,бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней/
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Потертости на корпусе, пыль в линзовом блоке.
Пробег:
S/n:11266970
Комплектация: объектив,передняя и задняя крышки,бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней/
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