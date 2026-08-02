Объектив Sigma AF 18-125mm f/3.5-5.6 DC Sony A-mount (состояние 3) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00095937 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-02/3 Код товара: УТ-00095937 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-02/3 Объектив, система Sony A Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Потертости на корпусе, пыль в линзовом блоке.

Пробег:

S/n:11266970

Комплектация: объектив,передняя и задняя крышки,бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней/ Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony A Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Потертости на корпусе, пыль в линзовом блоке.

Пробег:

S/n:11266970

Комплектация: объектив,передняя и задняя крышки,бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней/ Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.