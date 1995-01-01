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Объектив Sigma 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE

  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
  • 17mm f/4 DG DN Contemporary Sony FE
Код товара:УТ-00083876
Артикул:# 415965

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Объектив из I-серии Sigma. Как и все объективы этой серии, он выполнен в компактном, легком, полностью металлическом корпусе, оснащен кольцами фокусировки и диафрагмы, а также магнитной передней крышкой. Основной упор сделан на компактность: в отличие от массивных светосильных объективов серии Art, 17mm f/4 DG DN можно использовать в течение всего дня, не чувствуя усталости, он также хорошо подходит для использования на электронных стабилизаторах (стедикамах). Широкий угол обзора хорошо подходит для пейзажной съемки, репортажа, уличной съемки и записи видеоблогов.

Оптическая схема объектива включает 9 элементов в 8 группах, 3 из них являются асферическими, и еще 2 выполнены из стекла с сверхнизким коэффициентом дисперсии (SLD). Эти элементы исправляют хроматические, сферические и другие виды аберраций, а также позволяют сделать конструкцию достаточно легкой. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 12 см от фокальной плоскости – то есть около 5 см от переднего края корпуса, поэтому вы можете запечатлевать крупным планом отдельные детали сцены с широкой перспективой на фоне. За фокусировку отвечает линейный шаговый мотор – тихий, достаточно быстрый и плавный, что особенно важно для съемки видео. Фокусировка внутренняя, без движения передней линзы. «Дыхание фокуса» присутствует, но в довольно ограниченной форме.

Характеристики

  • Байонет: Sony E (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 17 мм
  • Относительное отверстие: 1:4
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.12 м
  • Угол поля зрения: 103.7°
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 8 группах (из низ 3 асферических и 2 с низким коэффициентом дисперсии SLD)
  • Диаметр светофильтра: 55 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 220 г
  • Размеры: 64 х 50.8 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, крышка передняя магнитная, бленда
  • Страна производства: Япония