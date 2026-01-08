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Объектив Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4) (б/у)

  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
  • 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4)
Код товара:УТ-00090574
Артикул:б/у-Н1 К 2026-01-08

Товар не найден

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Описание
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Описание

Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 3)
Код товара: УТ-00090574

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3; царапины и потёртости корпуса, пылинки в корпусе, износ резинок корпуса;
S/n:4267901;
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.