Объектив Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075538 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации, пылинки под передней линзой. 12 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 4.1x

Минимальный угол обзора 20.2 град.мин

Максимальный угол обзора 72.4 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Диаметр 79 мм

Длина 88.9 мм

Вес 535 г Код товара: 140538

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации, пылинки под передней линзой.

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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