Объектив Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Pentax K (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075538
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, пылинки под передней линзой.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 4.1x
Минимальный угол обзора 20.2 град.мин
Максимальный угол обзора 72.4 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Диаметр 79 мм
Длина 88.9 мм
Вес 535 г
Код товара: 140538
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации, пылинки под передней линзой.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.