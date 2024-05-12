Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075551
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-12/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140551
Тип
объектив
Тип объектива
Стандартный зум объектив, Универсальный
Фокусное расстояние
17-50 мм
Мин. фокусное расстояние
17 мм
Макс. фокусное расстояние
50 мм
Кратность зума
2.9x
Минимальное расстояние фокусировки
0.28 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
27.9 град.мин
Максимальный угол обзора
72.4 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
13
Число элементов
17
Число асферических элементов
2
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
83.5 мм
Длина
91.8 мм
Вес
565 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
s\n: 16178593
Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол, коробка, документы
Гарантия 90 дней.
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