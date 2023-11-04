Описание

Код товара: 136338



Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Макс. фокусное расстояние 50 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 27.9 град.мин

Максимальный угол обзора 72.4 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов 13

Число элементов 17

Размеры и вес

Диаметр 83.5 мм

Длина 91.8 мм

Вес 565 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 16304837

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документы, коробка

Гарантия 90 дней.