Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071338
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-04/02
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
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Описание
Код товара: 136338
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 27.9 град.мин
Максимальный угол обзора 72.4 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов 13
Число элементов 17
Размеры и вес
Диаметр 83.5 мм
Длина 91.8 мм
Вес 565 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 16304837
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документы, коробка
Гарантия 90 дней.