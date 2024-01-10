Описание

Стандартный светосильный объектив отлично подходит для репортажной, портретной, пейзажной и повседневной фотосъемки. Имеет небольшие размеры и вес. Оснащен оптическим стабилизатором изображения. Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива.

Оптические элементы из FLD стекла, два литых элемента и один асферический элемент эффективно подавляют хроматические аберрации и снижают астигматизм и искривления по краям кадра. Многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу. Объектив имеет превосходную периферийную яркость, высокую резкость и контрастность даже на максимальных диафрагмах.

Число лепестков диафрагмы — 7;

Диаметр резьбы для светофильтра — 77 мм;

Диаметр — 83.5 мм;

Длина — 91.8 мм;

Вес — 565 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости корпуса, пыль на корпусе и линзах.

Комплектация: крышки, бленда, чехол.

Гарантия 14 дней.