Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072654
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-10
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса, пыль на корпусе и линзах.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Стандартный светосильный объектив отлично подходит для репортажной, портретной, пейзажной и повседневной фотосъемки. Имеет небольшие размеры и вес. Оснащен оптическим стабилизатором изображения. Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива.
Оптические элементы из FLD стекла, два литых элемента и один асферический элемент эффективно подавляют хроматические аберрации и снижают астигматизм и искривления по краям кадра. Многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу. Объектив имеет превосходную периферийную яркость, высокую резкость и контрастность даже на максимальных диафрагмах.
Число лепестков диафрагмы — 7;
Диаметр резьбы для светофильтра — 77 мм;
Диаметр — 83.5 мм;
Длина — 91.8 мм;
Вес — 565 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости корпуса, пыль на корпусе и линзах.
Комплектация: крышки, бленда, чехол.
Гарантия 14 дней.