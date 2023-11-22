Описание

Код товара: 136651

Sigma AF 17-50mm F/2.8 EX DC HSM для Pentax K - это стандартный Zoom объектив с фокусным расстоянием 17 - 50 мм. Имеет автоматическую фокусировку. Крепление Pentax K. Компактные размеры и прочная конструкция делают объектив идеальным спутником для любого путешествия.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)

Комплектация: Полный комплект в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.