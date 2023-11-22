Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC HSM Pentax (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071651
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-22
Причина уценки:
Незначительные потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136651
Sigma AF 17-50mm F/2.8 EX DC HSM для Pentax K - это стандартный Zoom объектив с фокусным расстоянием 17 - 50 мм. Имеет автоматическую фокусировку. Крепление Pentax K. Компактные размеры и прочная конструкция делают объектив идеальным спутником для любого путешествия.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)
Комплектация: Полный комплект в родной коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.