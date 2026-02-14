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Объектив Sigma 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-) (б/у)

  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
  • 17-35mm f/2.8-4 DG EX HSM Canon EF (состояние 5-)
Код товара:УТ-00091498
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-02-14/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n:
Комплектация: объектив, 2 крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.