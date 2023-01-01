Объектив Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Fujifilm X
Код товара : УТ-00061169
Артикул : 402975
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
83.2°
Конструкция объектива
16 элементов в 13 группах (2 асферических, 3 FLD, 2 SLD - с низким коэффициентом дисперсии)
Физические характеристики
Вес
405 г
Размеры товара
72.2 х 92.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Светосильный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Fujifilm X. Хотя формально объектив относится к серии Contemporary, производитель заявляет, что качество изображения находится на уровне серии Art. Это обеспечивается за счет сложной оптической схемы, включающей 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 3 аналога «флюоритовых» линз (FLD) и 2 элемента с низкой дисперсией (SLD). Объектив полностью поддерживает быструю гибридную фокусировку новейших камер Sony, включая фокусировку по лицам. Основная часть деталей корпуса выполнена из термостабильного композитного пластика (TSC), байонетное крепление - металлическое, с резиновым уплотнителем для герметизации соединения с камерой (не допускает попадание пыли на матрицу).
Согласно данным производителя, специальный дизайн механизма фокусировки адаптирован для видеосъемки, он позволяет наводиться на резкость быстро и в то же время плавно, без рывков. Асферические поверхности отполированы с допуском менее 10 нм, что сводит к минимуму «эффект луковицы» в расфокусированных областях кадра. Коматические аберрации также исправлены, что особенно актуально для уличной съемки в вечернее и ночное время. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.
Объектив достаточно компактен и легок, он гармонично сочетается с небольшими камерами серии Fujifilm X. Пластиковая светозащитная бленда включена в комплект. Все объективы Sigma производятся в Японии. После сборки каждый объектив тестируется на специальном стенде с разрешением 46 мегапикселей.