Объектив Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075793
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/1
Причина уценки:
Незначительные царапины на корпусе (от бленды).
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип объектива телеобъектив Zoom
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 150 мм
Макс. фокусное расстояние 600 мм
Кратность зума 4x
Минимальное расстояние фокусировки 2.6 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 105 мм
Диаметр 121 мм
Длина 290 мм
Вес 2860 г
Код товара: 140793
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные царапины на корпусе (от бленды).
Комплектация: объектив, крышки, бленда, кофр, ремешок, коробка.
Гарантия 90 дней.