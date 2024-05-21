Объектив Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075793 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины на корпусе (от бленды). 95 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива телеобъектив Zoom

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 150 мм

Макс. фокусное расстояние 600 мм

Кратность зума 4x

Минимальное расстояние фокусировки 2.6 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 105 мм

Диаметр 121 мм

Длина 290 мм

Вес 2860 г Код товара: 140793

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные царапины на корпусе (от бленды).

Комплектация: объектив, крышки, бленда, кофр, ремешок, коробка.

Гарантия 90 дней.

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