Описание

Длиннофокусный объектив для съемки спорта, птиц и животных в естественной среде обитания, авиашоу и так далее. Достаточно компактен и легок для своего диапазона фокусных расстояний, что позволяет использовать его при длительных перемещениях пешком. Оптическая схема была усовершенствована: по сравнению с моделью 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary этот объектив обладает большей резкостью, особенно в положении 600 мм, также значительно снижен уровень дисторсии (приблизительно с 2% до 1%), лучше корректируются хроматические аберрации. Этого удалось добиться благодаря увеличению общего числа линз в оптической схеме, а также благодаря 2 большим передним элементам из FLD стекла, которое имеет меньший коэффициент рассеивания, чем у SLD стекла, использующегося в модели Contemporary).

Широкое кольцо фокусировки позволяет значительно удобнее наводиться на резкость в ручном режиме или корректировать работу автофокуса (в режиме Manual Override, MO). В данной модели специальные уплотнители защищают от пыли и влаги не только байонетное соединение, но и все остальные стыки корпуса. Также увеличена лапка штативного адаптера. Блокировка трансфокатора (Lock) может осуществляться на любом фокусном расстоянии.

На переднюю линзу нанесено олеофобное покрытие, которое отталкивает капли воды и масла, что уменьшает количество разводов и облегчает чистку объектива. За фокусировку отвечает кольцевой ультразвуковой мотор HSM, который обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость как в покадровом, так и в следящем режиме автофокуса.

Объектив совместим с телеконвертерами Sigma TC-1401 (210-840mm f/7-9) и TC-2001 (300-1200mm f/10-12.6). Для самостоятельного обновления прошивки объектива или настройки автофокуса можно использовать док-станцию Sigma USB Dock.