Объектив Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports Canon EF
Код товара : УТ-00028364
Артикул : 740954
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
105
Минимальное фокусное расстояние, мм
150
Максимльное фокусное расстояние, мм
600
Относительное отверстие
1:5.0 – 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
2.6 м
Угол поля зрения
16.4° - 4.1°
Конструкция объектива
24 элемента в 16 группах (2 FLD и 3 SLD элемента со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
2860 г
Размеры товара
121 х 290 мм
Комплектация
Комплектация
передняя тканевая крышка LCF-740E, задняя крышка, бленда LH1164-01, чехол, плечевой ремень
Описание
Длиннофокусный объектив для съемки спорта, птиц и животных в естественной среде обитания, авиашоу и так далее. Достаточно компактен и легок для своего диапазона фокусных расстояний, что позволяет использовать его при длительных перемещениях пешком. Оптическая схема была усовершенствована: по сравнению с моделью 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary этот объектив обладает большей резкостью, особенно в положении 600 мм, также значительно снижен уровень дисторсии (приблизительно с 2% до 1%), лучше корректируются хроматические аберрации. Этого удалось добиться благодаря увеличению общего числа линз в оптической схеме, а также благодаря 2 большим передним элементам из FLD стекла, которое имеет меньший коэффициент рассеивания, чем у SLD стекла, использующегося в модели Contemporary).
Широкое кольцо фокусировки позволяет значительно удобнее наводиться на резкость в ручном режиме или корректировать работу автофокуса (в режиме Manual Override, MO). В данной модели специальные уплотнители защищают от пыли и влаги не только байонетное соединение, но и все остальные стыки корпуса. Также увеличена лапка штативного адаптера. Блокировка трансфокатора (Lock) может осуществляться на любом фокусном расстоянии.
На переднюю линзу нанесено олеофобное покрытие, которое отталкивает капли воды и масла, что уменьшает количество разводов и облегчает чистку объектива. За фокусировку отвечает кольцевой ультразвуковой мотор HSM, который обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость как в покадровом, так и в следящем режиме автофокуса.
Объектив совместим с телеконвертерами Sigma TC-1401 (210-840mm f/7-9) и TC-2001 (300-1200mm f/10-12.6). Для самостоятельного обновления прошивки объектива или настройки автофокуса можно использовать док-станцию Sigma USB Dock.