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Объектив Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4) (б/у)

  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
  • 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4)
Код товара:УТ-00094782
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-20/7

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные потертости на корпусе и бленде. Наличие пылинок в оптическом блоке
Пробег:
S/n: 54474585
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, лапка объектива, ремни, кофр
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.