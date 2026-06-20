Объектив Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C Nikon F (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094782 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-20/7 Код товара: УТ-00094782 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-20/7 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потертости на корпусе и бленде. Наличие пылинок в оптическом блоке

Пробег:

S/n: 54474585

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, лапка объектива, ремни, кофр

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потертости на корпусе и бленде. Наличие пылинок в оптическом блоке

Пробег:

S/n: 54474585

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда, лапка объектива, ремни, кофр

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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