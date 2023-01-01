Описание

Sigma выпускает 2 версии объектива 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM, Sports и Contemporary, данный объектив является второй. Основные отличия: меньший вес за счет использования корпуса из термостабильного пластика и более простой оптической схемы, при этом объектив немного проигрывает по резкости и линейной дисторсии. В оптической схеме используется один FLD элемент (аналог флюорита), а также 3 SLD линзы (с низкой дисперсией), – они помогают минимизировать хроматические аберрации и повысить качество изображения в целом. Передняя линза обладает просветляющим покрытием с защитным водоотталкивающим слоем, а уплотнители внутри корпуса обеспечивают защиту от пыли и брызг.

Автофокусировка имеет 2 режима работы: AF и MO, MO означает Manual Override, т.е. позволяет доводить фокус вручную в любой момент времени. Конечно, доступна и полностью ручная фокусировка, которая осуществляется электронным способом, через мотор. Чувствительность к повороту кольца можно настроить с помощью станции USB Dock.

Оптический стабилизатор OS имеет 2 режима работы: обычный и для съемки с панорамированием. Для съемки с использованием штатива или монопода имеется съемный штативный адаптер («лапка»).

Еще одна интересная функция – это блокировка трансфокатора Zoom Lock, которая может быть задействована при любом фокусном расстоянии.

Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное размытие фона с круглыми бликами от источников света.

Объектив совместим с телеконвертерами TC-1401 и TC-2001, при использование первого вы получаете 210-840мм f/7-9, т.е. сохраняете возможность автофокусировки по центральным точкам при использовании современных зеркальных камер с чувствительностью до f/8.

Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM - отличный объектив для любителей съемки спорта, дикой природы (птиц, животных), самолетов и авиашоу