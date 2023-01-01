Описание

SIGMA 150-600 мм F5-6.3 DG DN OS | Sports обеспечивает выдающиеся оптические характеристики во всем диапазоне увеличения и при всех диафрагмах, обеспечивая результаты профессионального качества.

Основанная на новейшей технологии оптического дизайна, конструкция объектива из 25 элементов в 15 группах включает в себя ряд специальных типов высокоэффективного стекла, которое обеспечивает тщательный контроль различных типов аберраций. Это помогает придать изображениям максимальную детализацию на всем диапазоне фокусных расстояний без каких либо компромиссов. Объектив был разработан с упором на качество изображения, находящихся вне фокуса, и красивым боке для создания привлекательных изображений, которые могут быть достигнуты только с большим фокусным расстоянием.

Благодаря усовершенствованиям оптических и механических конструкций, объектив достиг высокой стойкости к появлению бликов. Это помогает обеспечить четкое и высококонтрастное изображение даже при сильном солнечном свете.

На широком конце 150 мм объектив имеет впечатляющее минимальное расстояние фокусировки 58 см. L-Mount крепление позволяет использовать до двух специальных телеконвертеров, что позволит вам снимать с автофокусировкой до 1200 мм. Благодаря этим функциям этот новый объектив является идеальным инструментом для решения широкого спектра съемочных ситуаций, предоставляя вам большую свободу в выборе композиции.