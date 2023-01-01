Объектив Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art Canon EF
Код товара : УТ-00065615
Артикул : @ 450954
119 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.27 м
Угол поля зрения
114.2° (35 мм)
Конструкция объектива
16 элементов в 11 группах (3 низкодисперсионных FLD, 4 низкодисперсионных SLD, 4 асферических)
Физические характеристики
Вес
1120 г
Размеры товара
95.4 х 126 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол
Описание
Сверхширокоугольный полнокадровый объектив с высокой светосилой, которая позволяет эффективно разделять передний и задний план фотографии, что является редкостью для объективов со столь широким углом зрения. Объектив отличается высокой резкостью и низким уровнем хроматических аберраций, чему способствуют целых 7 низкодисперсионных элементов в оптической схеме. Дисторсия объектива хорошо скорректирована и не выходит за рамки 1% – благодаря асферическим элементам большого размера. Объектив отлично подходит для пейзажной, интерьерной, архитектурной съемки, а также для репортажа.