Сверхширокоугольный полнокадровый объектив с высокой светосилой, которая позволяет эффективно разделять передний и задний план фотографии, что является редкостью для объективов со столь широким углом зрения. Объектив отличается высокой резкостью и низким уровнем хроматических аберраций, чему способствуют целых 7 низкодисперсионных элементов в оптической схеме. Дисторсия объектива хорошо скорректирована и не выходит за рамки 1% – благодаря асферическим элементам большого размера. Объектив отлично подходит для пейзажной, интерьерной, архитектурной съемки, а также для репортажа.