Описание

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art на первый взгляд выглядит в точности как недавний 14-24mm f/2.8 DG HSM Art, выпущенный для зеркальных камер Canon и Nikon. Но несмотря на то, что с выхода того объектива прошел всего год, инженеры Sigma успели еще усовершенствовать оптическую схему, добавив в нее пару элементов и изменив ряд существующих. В результате объектив стал еще резче по краям кадра, в особенности на 14 мм, что отчетливо видно по графикам MTF. Поскольку подобные объективы чаще всего применяются для пейзажей и тому подобной съемки, резкость и отсутствие аберраций по всему кадру критически важно.

Для коррекции хроматических аберраций используются 6 низкодисперсионных линз: 1 FLD и 5 SLD, а благодаря 3 асферическим элементам дисторсия должна находиться на незначительном уровне. Поскольку широкоугольные объективы больше остальных страдают от контрового и бокового света, 14-24mm F2.8 DG DN защищается от ореолов и бликов с помощью нового просветляющего покрытия Nano Porous Coating, которое должно лучше справляться с лучами света, падающими под острыми углами. Высокая постоянная светосила f/2.8 делает этот объектив очевидным выбором для астросъемки, отмечают создатели.

Cпециальная кнопка AFL может быть назначена на разные функции, такие как активация автофокуса или его блокировка. На задней части объектива предусмотрен держатель для листовых желатиновых фильтров (фильтры продаются отдельно).