Описание

Версия SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM Art, созданная специально для беззеркальных камер Sony. Привод автофокуса был переработан и оптимизирован для алгоритмов фокусировки камер Sony. Теперь объектив распознается камерой как «родной», без ограничения каких-либо функций (таких как скорость серийной съемки, фокусировка по глазам и т.д.). Вы также можете воспользоваться внутрикамерной коррекцией аберраций оптики (виньетирование, дисторсия, хроматические аберрации).

Объектив разрабатывался с учетом требований новейших матриц ультравысокого разрешения и готов обеспечить детализацию в полном объеме. В то же время, светосила F1.8 и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспеичвают мягкое размытие фона. 4 элемента из низкодисперсионного стекла в оптической схеме гарантируют успешную коррекцию хроматических и сферических аберраций. Плавающая группа фокусировки обеспечивает высокое качество изображения при съемке крупным планом. Фокусировка быстра и практически бесшумна благодаря большому HSM мотору. Объектив оснащен резиновым «воротничком» для защиты матрицы от просачивания пыли через байонетное соединение.