Объектив Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Sony E
Код товара : УТ-00029006
Артикул : 240965
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.87 м
Угол поля зрения
18.2°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (2 элемента из флюоритового стекла FLD, 2 элемента из стекла с низкой дисперсией SLD)
Физические характеристики
Вес
1130 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда LH880-03
Описание
Версия SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM Art, созданная специально для беззеркальных камер Sony. Привод автофокуса был переработан и оптимизирован для алгоритмов фокусировки камер Sony. Теперь объектив распознается камерой как «родной», без ограничения каких-либо функций (таких как скорость серийной съемки, фокусировка по глазам и т.д.). Вы также можете воспользоваться внутрикамерной коррекцией аберраций оптики (виньетирование, дисторсия, хроматические аберрации).
Объектив разрабатывался с учетом требований новейших матриц ультравысокого разрешения и готов обеспечить детализацию в полном объеме. В то же время, светосила F1.8 и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспеичвают мягкое размытие фона. 4 элемента из низкодисперсионного стекла в оптической схеме гарантируют успешную коррекцию хроматических и сферических аберраций. Плавающая группа фокусировки обеспечивает высокое качество изображения при съемке крупным планом. Фокусировка быстра и практически бесшумна благодаря большому HSM мотору. Объектив оснащен резиновым «воротничком» для защиты матрицы от просачивания пыли через байонетное соединение.