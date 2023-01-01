Объектив Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Nikon
Код товара : УТ-00016716
Артикул : 240955
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.87 м
Угол поля зрения
18.2°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (2 элемента из флюоритового стекла FLD, 2 элемента из стекла с низкой дисперсией SLD)
Физические характеристики
Вес
1130 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда LH880-03
Описание
SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM Art - новый объектив для полнокадровых зеркальных камер. Он разрабатывался с учетом требований новейших матриц ультравысокого разрешения и готов обеспечить детализацию в полном объеме. В то же время, светосила F1.8 и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивают мягкое размытие фона. 4 элемента из низкодисперсионного стекла в оптической схеме гарантируют успешную коррекцию хроматических и сферических аберраций. Плавающая группа фокусировки обеспечивает высокое качество изображения при съемке крупным планом. Фокусировка быстра и практически бесшумна благодаря большому HSM мотору. Объектив оснащен резиновым «воротничком» для защиты матрицы от просачивания пыли через байонетное соединение.
С помощью адаптера Sigma MC-11 данный объектив можно успешно использовать на новейших беззеркальных камерах Sony. Также рекомендуем приобрести док-станцию Sigma USB Dock. которая позволяет проводить точную юстировку объективов Sigma и обновлять их программное обеспечение без необходимости обращаться в сервисный центр.