Описание

SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM Art - новый объектив для полнокадровых зеркальных камер. Он разрабатывался с учетом требований новейших матриц ультравысокого разрешения и готов обеспечить детализацию в полном объеме. В то же время, светосила F1.8 и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспеичвают мягкое размытие фона. 4 элемента из низкодисперсионного стекла в оптической схеме гарантируют успешную коррекцию хроматических и сферических аберраций. Плавающая группа фокусировки обеспечивает высокое качество изображения при съемке крупным планом. Фокусировка быстра и практически бесшумна благодаря большому HSM мотору. Объектив оснащен резиновым «воротничком» для защиты матрицы от просачивания пыли через байонетное соединение.

С помощью адаптера Sigma MC-11 данный объектив можно успешно использовать на новейших беззеркальных камерах Sony. Также рекоменуем приобрести док-станцию Sigma USB Dock. которая позволяет проводить точную юстировку объективов Sigma и обновлять их программное обеспечение без необходимости обращаться в сервисный центр.