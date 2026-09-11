Объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM Nikon F (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00097131
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-11/3
Код товара:УТ-00097131
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-11/3
Код товара: 162131
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости, следы эксплуатации, пыль под линзой.
S/n: 2031631
Комплектация: Объектив, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости, следы эксплуатации, пыль под линзой.
S/n: 2031631
Комплектация: Объектив, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.