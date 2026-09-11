Объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM Nikon F (состояние 4-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097131 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-11/3 Код товара: УТ-00097131 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-11/3 Код товара: 162131 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, следы эксплуатации, пыль под линзой.

S/n: 2031631

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162131 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, следы эксплуатации, пыль под линзой.

S/n: 2031631

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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