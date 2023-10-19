Описание

Код товара: 135891

Уникальный сверхширокоугольный зум-объектив, удостоенный международных наград за превосходные рабочие характеристики. Угол поля зрения 122º, совместимость с цифровыми и пленочными камерами, 4 элемента из низкодисперсионного стекла, 3 асферические линзы, ультразвуковой привод автофокуса HSM, минимальная дистанция фокусировки 28 см при любом фокусном расстоянии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, байонете, следы конденсата по краям внутри)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, чехол ( на передней крышке поляризационный фильтр)

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения