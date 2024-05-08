Описание

Код товара: 140496

ысококачественный светосильный макрообъектив с высочайшими характеристиками качества изображения. Оснащен оптическим стабилизатором изображения, компенсирующим мельчайшие дрожания камеры, что очень важно при макросъемке. Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива.

Оптические элементы SLD стекла эффективно подавляют хроматические аберрации и прочие оптические искажения. «Плавающая» система фокусировки обеспечивает потрясающую резкость любому кадру. Многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу.

9-ти лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое боке.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, байонете, конденсат по краю передней линзы)

Комплектация: Крышка передняя, задняя

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

-----

Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

-----

Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения