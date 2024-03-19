Объектив Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074280
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/09
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, нет передней крышки.
41 000 ₽
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Описание
Код товара: 139280
Тип объектива макрообъектив, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Байонет Nikon F
Мин. фокусное расстояние 2.8 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Фокусное расстояние 105 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 12392443
Комплектация: задняя крышка, бленда, чехол (Nikon).
Гарантия 90 дней.
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