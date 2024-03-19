Объектив Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074280 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/09

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, нет передней крышки. 41 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139280 Тип объектива макрообъектив, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Байонет Nikon F

Мин. фокусное расстояние 2.8 мм

Макс. фокусное расстояние 105 мм

Фокусное расстояние 105 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 12392443

Комплектация: задняя крышка, бленда, чехол (Nikon).

Гарантия 90 дней.

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