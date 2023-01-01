Описание

Макрообъектив среднего фокусного диапазона с оптическим стабилизатором изображения. Стабилизатор изображения обеспечивает возможность избегать смаза при съемке с рук. 2 элемента из стекла с аномально низким коэффициентом рассеивания (SLD) значительно снижают аберрации изображения, а плавающая фокусировочная группа гарантирует высокое качество изображения на всем диапазоне дистанций. Наличие ультразвукового фокусировочного мотора HSM означает быструю и бесшумную фокусировку с возможностью ручной корректировки в любой момент. Все элементы объектива покрыты многослойным просветляющим покрытием Super Multi-Layer Coating, которое сводит к минимуму блики и ореолы, вызываемые боковым или контровым освещением. Данный объектив можно использовать с телеконвертерами Sigma APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG и APO TELE CONVERTER 2x EX DG, что позволяет работать с большей дистанции, сохраняя тот же масштаб увеличения 1:1.