Объектив Sigma AF 105mm f/2,8 EX DG Macro OS HSM Canon EF (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076450 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-14

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141450 Тип объектива: макрообъектив

Фокусное расстояние: 105 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.31 м Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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