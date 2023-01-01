Объектив Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro OS HSM Canon EF
Код товара : УТ-00065608
Артикул : @ 258954
57 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
725 г
Размеры товара
78.3 х 126.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH680-03 с адаптером HA680-01
Описание
Макрообъектив среднего фокусного диапазона с оптическим стабилизатором изображения. Стабилизатор изображения обеспечивает возможность избегать смаза при съемке с рук. 2 элемента из стекла с аномально низким коэффициентом рассеивания (SLD) значительно снижают аберрации изображения, а плавающая фокусировочная группа гарантирует высокое качество изображения на всем диапазоне дистанций. Наличие ультразвукового фокусировочного мотора HSM означает быструю и бесшумную фокусировку с возможностью ручной корректировки в любой момент. Все элементы объектива покрыты многослойным просветляющим покрытием Super Multi-Layer Coating, которое сводит к минимуму блики и ореолы, вызываемые боковым или контровым освещением. Данный объектив можно использовать с телеконвертерами Sigma APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG и APO TELE CONVERTER 2x EX DG, что позволяет работать с большей дистанции, сохраняя тот же масштаб увеличения 1:1.