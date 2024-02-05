Объектив Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG macro Nikon (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073176 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-05

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе. 38 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип объектив

Тип объектива макрообъектив

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 22 мм

Макс. фокусное расстояние 2.8 мм

Кратность зума 0.1x

Фокусное расстояние фикс-объектива 105 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.312 м

Минимальный угол обзора 23.3 град. мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Число групп элементов 11

Число элементов 16

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 78.7 мм

Длина 126.4 мм

Вес 725 г Код товара: 138176

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе.

Комплектация: объектив, крышки, бленды, кофр, коробка

Гарантия 90 дней.

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