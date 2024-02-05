Объектив Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG macro Nikon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073176
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-05
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип объектив
Тип объектива макрообъектив
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 22 мм
Макс. фокусное расстояние 2.8 мм
Кратность зума 0.1x
Фокусное расстояние фикс-объектива 105 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.312 м
Минимальный угол обзора 23.3 град. мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Число групп элементов 11
Число элементов 16
Число низкодисперсных элементов 2
Диаметр 78.7 мм
Длина 126.4 мм
Вес 725 г
Код товара: 138176
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе.
Комплектация: объектив, крышки, бленды, кофр, коробка
Гарантия 90 дней.