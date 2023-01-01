Описание

Полнокадровый макрообъектив для беззеркальных камер: выпускается под байонеты Sony E и Leica L. Оптическая схема была полностью переработана по сравнению со старым 105mm f/2.8 EX DG OS HSM (для зеркальных камер Canon и Nikon, а также для Sigma SA). Заметно повысилась разрешающая способность по всему полю изображения. Особое внимание было уделено исправлению продольным хроматическим аберрациям (хроматизму положения), которые пока практически не поддаются автоматической программной коррекции. Конечно же, характер размытия также был очень важен для создателей, и новая Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art демонстрирует прекрасное качество боке.

В процессе разработки объектив также тестировался на исправление комы, ореолов и бликов.

Быстрая фокусировка обеспечивается за счет мощного гипер-звукового мотора (HSM). Это также облегчает ручную фокусировку, благодаря прямой механической связи между кольцом автофокуса и фокусировочной группой линз (в отличие от электронной фокусировки, которая используется у других объективов серии DG DN). Имеется 3-позиционный ограничитель дистанций фокусировки, а также настраиваемая кнопка AFL, которая по умолчанию используется для блокировки автофокуса.

Что интересно, Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro может использоваться с телеконвертерами TC-1411 (1.4x) и TC-2011 (2.0x), которые позволяют добиться еще большего коэффициента увеличения или увеличить дистанцию съемки.

У объектива есть кольцо управления диафрагмой, которое может работать как с четкими ступенями, так и плавно – переключатель располагается на корпусе. Кольцо также можно полностью заблокировать, если вам удобнее управлять диафрагмой через камеру.

Объектив обладает защитой от пыли и влаги, на переднюю линзу нанесено специальное покрытие, которое отталкивает воду и масло (жир) – благодаря этому объектив меньше пачкается и проще очищается.