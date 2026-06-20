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Объектив Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-) (б/у)

  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
  • 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094775
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-20/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
S/n: 57010765
Комплектация: Объектив, бленда, лапка объектива, передня и задняя крышка, декоративное резиновое кольцо, кофр, ремни, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.