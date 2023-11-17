Объектив Sigma AF 10-20mm f/4-5.6 DC HSM для Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071539
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-11-17
Причина уценки:
Потёртости на корпусе, белёсость на резинках.
9 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136539
Фокусное расстояние: 10-20 мм
Диафрагма: 4.0-5.6
Мин. диафрагма: 22
Мин. дистанция фокусировки: 0.24 м
Число элементов/групп элементов: 14/10
Число лепестков диафрагмы: 6
Диаметр резьбы для светофильтра: 77 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.