Описание

Код товара: 137500

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 10 мм

Макс. фокусное расстояние 20 мм

Кратность зума 2x

Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 63.8 град.мин

Максимальный угол обзора 102.4 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 3.5

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Canon EF-S

Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм

Линзы

Число групп элементов 10

Число элементов 13

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 87.3 мм

Длина 88.2 мм

Вес 520 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 11305033

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия от 14 до 90 дней.