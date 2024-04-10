Объектив Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Canon EF-S (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074833
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-10
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинок, пыль в корпусе
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139833
Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM – это сверхширокоугольный зум-объектив с байонетом EF-S, предназначенный для цифровых зеркальных камер APS-C Canon.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 10-20 мм (эквивалент 15-30 мм на полнокадровой камере)
Максимальная диафрагма: f/3.5
Минимальная диафрагма: f/22
Угол зрения: 107.4° - 64.2°
Минимальная дистанция фокусировки: 0.24 м
Вес: 520 г
Размер фильтра: 62 мм
Преимущества:
- Широкий угол зрения: Объектив обеспечивает широкий угол зрения, что делает его идеальным для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и групповых портретов.
- Постоянная диафрагма: Максимальная диафрагма f/3.5 постоянна во всем диапазоне зума, что обеспечивает
более равномерную экспозицию и глубину резкости.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинок, пыль в корпусе.
Комплектация: крышки, бленда, чехол; sn: 10086829.
Гарантия 90 дней.