Описание

Код товара: 139833

Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM – это сверхширокоугольный зум-объектив с байонетом EF-S, предназначенный для цифровых зеркальных камер APS-C Canon.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 10-20 мм (эквивалент 15-30 мм на полнокадровой камере)

Максимальная диафрагма: f/3.5

Минимальная диафрагма: f/22

Угол зрения: 107.4° - 64.2°

Минимальная дистанция фокусировки: 0.24 м

Вес: 520 г

Размер фильтра: 62 мм

Преимущества:

- Широкий угол зрения: Объектив обеспечивает широкий угол зрения, что делает его идеальным для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и групповых портретов.

- Постоянная диафрагма: Максимальная диафрагма f/3.5 постоянна во всем диапазоне зума, что обеспечивает

более равномерную экспозицию и глубину резкости.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, незначительные царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинок, пыль в корпусе.

Комплектация: крышки, бленда, чехол; sn: 10086829.

Гарантия 90 дней.