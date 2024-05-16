Объектив Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro для Canon EF (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075741
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-16/05
Причина уценки:
cледы эксплуатации, потертости характерные для данных объективов.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140741
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
70 мм
Макс. фокусное расстояние
300 мм
Кратность зума
4.3x
Минимальное расстояние фокусировки
1.5 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.95 м
Масштаб в режиме макросъемки
0.5
Особенности
автоматическая фокусировка, режим макросъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
8.2 град.мин
Максимальный угол обзора
34.3 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
5.6
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
58 мм
Линзы
Число групп элементов
10
Число элементов
14
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
76.6 мм
Длина
122 мм
Вес
545 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, потертости характерные для данных объективов.
s\n: 3006151
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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