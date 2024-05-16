Описание

Код товара: 140741

Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

70 мм

Макс. фокусное расстояние

300 мм

Кратность зума

4.3x

Минимальное расстояние фокусировки

1.5 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.95 м

Масштаб в режиме макросъемки

0.5

Особенности

автоматическая фокусировка, режим макросъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

8.2 град.мин

Максимальный угол обзора

34.3 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

5.6

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

58 мм

Линзы

Число групп элементов

10

Число элементов

14

Число низкодисперсных элементов

1

Размеры и вес

Диаметр

76.6 мм

Длина

122 мм

Вес

545 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, потертости характерные для данных объективов.

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: 3006151

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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