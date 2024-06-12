Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076336 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-12

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Задать вопрос Причина уценки: без характерных следов эксплуатации, потёртости на бленде. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 141336 Тип объектива телеобъектив

Мин. фокусное расстояние 1.4 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 56 мм

Особенности автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм

Линзы

Число групп элементов 6

Число элементов 10 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 56531100

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.

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