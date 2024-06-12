Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076336
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-12
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации, потёртости на бленде.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141336
Тип объектива телеобъектив
Мин. фокусное расстояние 1.4 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 56 мм
Особенности автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 10
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 56531100
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка
Гарантия 90 дней.