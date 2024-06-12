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    Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076336

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-12

    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)
    • 56mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount (состояние 5)

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    Причина уценки:

    без характерных следов эксплуатации, потёртости на бленде.

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141336

    Тип объектива телеобъектив
    Мин. фокусное расстояние 1.4 мм
    Фокусное расстояние фикс-объектива 56 мм
    Особенности автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
    Число лепестков диафрагмы 9
    Крепление
    Байонет Fujifilm X Mount
    Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
    Линзы
    Число групп элементов 6
    Число элементов 10

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5
    # 56531100
    Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.