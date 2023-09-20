Объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM for Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070289
Артикул : б/у-РнД К 2023-09-20
Причина уценки:
ytn
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 135289
Производитель позиционирует новый объектив SIGMA AF 50/1.4 DG HSM Art как высококачественное решение для съёмки пейзажей, портретов, натюрмортов и студийной работы. Из особенностей объектива выделяются покрытие Super Multi-Layer Coating, защищающее от бликов и других нежелательных эффектов, а также тихий и быстрый привод Hyper Sonic Motor (HSM).
Конструкция модели 50mm F1.4 DG HSM Art включает тринадцать элементов в восьми группах, против восьми элементов в шести группах у версии предыдущего поколения AF 50mm F1.4 EX DG HSM. Кроме того, по сравнению с предшественником усовершенствована работа автофокуса.
Объектив отличают превосходные оптические характеристики:
- Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.
- Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.
- Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.
- Высокая яркость по краям кадра.
- Современное многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.
- Конструкция объектива содержит «плавающие» группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40см с масштабом 1:5,6.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: Объектив, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
-----
Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
-----
Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").