Описание

Код товара: 135289

Производитель позиционирует новый объектив SIGMA AF 50/1.4 DG HSM Art как высококачественное решение для съёмки пейзажей, портретов, натюрмортов и студийной работы. Из особенностей объектива выделяются покрытие Super Multi-Layer Coating, защищающее от бликов и других нежелательных эффектов, а также тихий и быстрый привод Hyper Sonic Motor (HSM).

Конструкция модели 50mm F1.4 DG HSM Art включает тринадцать элементов в восьми группах, против восьми элементов в шести группах у версии предыдущего поколения AF 50mm F1.4 EX DG HSM. Кроме того, по сравнению с предшественником усовершенствована работа автофокуса.

Объектив отличают превосходные оптические характеристики:

Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.

Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.

Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.

Высокая яркость по краям кадра.

Современное многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.

Конструкция объектива содержит «плавающие» группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40см с масштабом 1:5,6.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: Объектив, бленда, чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").