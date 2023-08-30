Объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM EX for Nikon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069521
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-30
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потертости на корпусе.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 134521
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Автофокус
Система: Canon Nikon F (FX, DX)
Оптическая схема: 8 элементов в 6 группах
Особенности: Ультразвуковой мотор
Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM – светосильный нормальный объектив оптимизированный под цифровые матрицы, но нормально работающий и с пленочной техникой.
Цветопередача – естественная, цвета немного насыщеннее реальных. Контраст изображений – высокий.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Следы эксплуатации, потертости на корпусе.
Комплектация: обе крышки, бленда. 14651008.
Гарантия 14 дней.