Описание

Код товара: 134521

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Автофокус

Система: Canon Nikon F (FX, DX)

Оптическая схема: 8 элементов в 6 группах

Особенности: Ультразвуковой мотор

Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM – светосильный нормальный объектив оптимизированный под цифровые матрицы, но нормально работающий и с пленочной техникой.

Цветопередача – естественная, цвета немного насыщеннее реальных. Контраст изображений – высокий.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Следы эксплуатации, потертости на корпусе.

Комплектация: обе крышки, бленда. 14651008.

Гарантия 14 дней.