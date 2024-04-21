Объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075119 Артикул : б/у-РнД К 2024-04-21

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Описание Код товара: 140119 Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: постоянное

Байонет: Nikon F

Фокусное расстояние: 50 мм

Диафрагма: f/1.4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: передняя и задняя крышка.

Гарантия 90 дней.

----- Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.



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