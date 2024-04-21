Объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075119
Артикул : б/у-РнД К 2024-04-21
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45 000 ₽
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Описание
Код товара: 140119
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: постоянное
Байонет: Nikon F
Фокусное расстояние: 50 мм
Диафрагма: f/1.4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: передняя и задняя крышка.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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