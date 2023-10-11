Описание

Великолепный светосильный объектив SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art c фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и высококачественными линзами великолепно справится с ролью основного объектива.

В художественной съемке SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art нет равных. Благодаря углу обзора в 63,4 градусов, невероятно мягкому размытию фона, обусловленному наличием широкой 9-лепестковой диафрагмы, а также быстрой и четкой работе автофокуса объектив безупречно исполняет исходный замысел фотографа. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 метра, минимальная диафрагма – 16F.

Оптическая конструкция объектива разработана с использованием новейших достижений SIGMA и включает 13 элементов в 11 группах, в том числе 1 FLD и 4 SLD стекла, что обеспечивает идеально чистый и резкий рисунок без бликов и аберраций.

Немаловажным является и безукоризненное качество сборки оптики, которое подтверждает отметка «Made in Japan», не нуждающаяся в дополнительных рекомендациях. Использование в SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art прочного композита с высокой термоустойчивостью препятствует появлению микрозазоров и люфтов на стыках при изменении температур, повышая защищенность оптики от пыли и общее качество объектива.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, трещина на стекле шкалы расстояния, запыления, линзы без царапин.

Комплектация: коробка, крышки, бленда, футляр.

Гарантия 14 дней.