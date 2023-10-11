Объектив Sigma 35mm F/1.4 DG HSM Art for Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070721
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-11
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса, трещина на стекле шкалы расстояния, запыления, линзы без царапин.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Великолепный светосильный объектив SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art c фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и высококачественными линзами великолепно справится с ролью основного объектива.
В художественной съемке SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art нет равных. Благодаря углу обзора в 63,4 градусов, невероятно мягкому размытию фона, обусловленному наличием широкой 9-лепестковой диафрагмы, а также быстрой и четкой работе автофокуса объектив безупречно исполняет исходный замысел фотографа. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 метра, минимальная диафрагма – 16F.
Оптическая конструкция объектива разработана с использованием новейших достижений SIGMA и включает 13 элементов в 11 группах, в том числе 1 FLD и 4 SLD стекла, что обеспечивает идеально чистый и резкий рисунок без бликов и аберраций.
Немаловажным является и безукоризненное качество сборки оптики, которое подтверждает отметка «Made in Japan», не нуждающаяся в дополнительных рекомендациях. Использование в SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art прочного композита с высокой термоустойчивостью препятствует появлению микрозазоров и люфтов на стыках при изменении температур, повышая защищенность оптики от пыли и общее качество объектива.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, трещина на стекле шкалы расстояния, запыления, линзы без царапин.
Комплектация: коробка, крышки, бленда, футляр.
Гарантия 14 дней.