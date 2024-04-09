Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary X (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074823 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: без видимых следов эксплуатации. 28 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139823 Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, фикс

Макс. фокусное расстояние

16 мм

Кратность зума

11.4x

Фокусное расстояние фикс-объектива

30 мм

Особенности

адаптирован для видеосъемки, фокусировочный мотор Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без видимых следов эксплуатации.

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: 56994339

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка, бленда

Гарантия 90 дней.

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