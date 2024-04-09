Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary X (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074823
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-09
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации.
28 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139823
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, фикс
Макс. фокусное расстояние
16 мм
Кратность зума
11.4x
Фокусное расстояние фикс-объектива
30 мм
Особенности
адаптирован для видеосъемки, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
s\n: 56994339
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка, бленда
Гарантия 90 дней.
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