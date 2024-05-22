Объектив Sigma 28-200mm f/3.8-5.6 UC Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075825
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-22
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Краткое описание для продажи Sigma AF 28-200mm f/3.5-5.6 DG MACRO Nikon F:
Универсальный зум-объектив с макровозможностями:
Sigma AF 28-200mm f/3.5-5.6 DG MACRO Nikon F - это универсальный зум-объектив, который подойдет как для начинающих, так и для опытных фотографов.
С широким диапазоном фокусных расстояний от 28 до 200 мм, он идеально подходит для съемки различных сюжетов, от пейзажей и портретов до спортивных мероприятий и дикой природы.
Объектив также оснащен макровозможностями, что позволяет вам снимать мелкие объекты с близкого расстояния.
Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:3, что означает, что вы можете запечатлеть объекты в натуральную величину на матрице вашего фотоаппарата.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.