Описание

Краткое описание для продажи Sigma AF 28-200mm f/3.5-5.6 DG MACRO Nikon F:

Универсальный зум-объектив с макровозможностями:

Sigma AF 28-200mm f/3.5-5.6 DG MACRO Nikon F - это универсальный зум-объектив, который подойдет как для начинающих, так и для опытных фотографов.

С широким диапазоном фокусных расстояний от 28 до 200 мм, он идеально подходит для съемки различных сюжетов, от пейзажей и портретов до спортивных мероприятий и дикой природы.

Объектив также оснащен макровозможностями, что позволяет вам снимать мелкие объекты с близкого расстояния.

Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:3, что означает, что вы можете запечатлеть объекты в натуральную величину на матрице вашего фотоаппарата.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.