Объектив Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM EX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072620
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-07
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса, пылинки под передней линзой.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Высококачественный объектив с крайне удачным, универсальным и потому популярным диапазоном фокусных расстояний, а также постоянной светосилой на всех значениях.
EX - объектив принадлежит к элитной серии Sigma EX. Объективы имеют улучшенные оптические и механические свойства;
HSM (Hyper-Sonic Motor) - автофокусные объективы Sigma с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно;
IF (Inner Focus) - система внутренней фокусировки за счет перемещения внутренней группы линз без изменения физических размеров объектива при фокусировке. Передний элемент объектива не вращается, что позволяет полноценно использовать градиентные и поляризационные фильтры;
DG - объективы специально для использования с цифровыми камерами, но они также могут использоваться на полном кадре.
Мин. дистанция фокусировки — 0.38 м;
Диаметр фильтра — 82мм;
Размеры — 88.6 x 94.7;
Вес — 790 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, пылинки под передней линзой.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.