Описание

Высококачественный объектив с крайне удачным, универсальным и потому популярным диапазоном фокусных расстояний, а также постоянной светосилой на всех значениях.

EX - объектив принадлежит к элитной серии Sigma EX. Объективы имеют улучшенные оптические и механические свойства;

HSM (Hyper-Sonic Motor) - автофокусные объективы Sigma с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно;

IF (Inner Focus) - система внутренней фокусировки за счет перемещения внутренней группы линз без изменения физических размеров объектива при фокусировке. Передний элемент объектива не вращается, что позволяет полноценно использовать градиентные и поляризационные фильтры;

DG - объективы специально для использования с цифровыми камерами, но они также могут использоваться на полном кадре.

Мин. дистанция фокусировки — 0.38 м;

Диаметр фильтра — 82мм;

Размеры — 88.6 x 94.7;

Вес — 790 г.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, пылинки под передней линзой.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.