Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon
Код товара : 00000060548
Артикул : 210954
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
18
Максимльное фокусное расстояние, мм
35
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
76.5° - 44.2°
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (4 асферических, 5 SLD)
Физические характеристики
Вес
810 г
Размеры товара
78 х 121 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM - уникальный широкоугольный объектив для камер с матрицей APS-C. Постоянная светосила f/1.8 во всем диапазоне фокусных расстояний для съемки с естественным освещением и малой глубиной резкости. Объектив удивительно резок начиная с самых открытых значений диафрагмы. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте составляет 27-53 мм - от умеренного широкого угла до стандартного. Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM может использоваться в различных жанрах съемки: пейзаж, репортаж (включая свадебную съемку), уличная съемка, натюрморт.
Оптическая схема включает 9 специальных элементов: 4 асферические линзы (отмечены красным) и 5 элементов с низким коэффициентом рассеивания (SLD, отмечены синим). Хроматические аберрации и дисторсия находятся на умеренном уровне и по большей части могут быть легко убраны при обработке. Размытие фона ("боке") - мягкое, приятное. Качество материалов и сборки также находится на высоком уровне: используется комбинация из термоустойчивого пластика и металла, байонетное соединение выполнено из латуни.
Для максимально точной настройки автофокуса рекомендуется использовать станцию Sigma USB Dock, которая также позволит обновлять программное обеспечение объектива для улучшения совместимости с новыми камерами.