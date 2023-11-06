Объектив Sigma 18-50 mm f/ 3.5-5.6 DC Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071342
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-11-06/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136342
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 18 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 2.8x
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Функции
автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов
Углы обзора
Минимальный угол обзора 27.9 град.мин
Максимальный угол обзора 69.3 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 8
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 67.5 мм
Длина 62 мм
Вес 250 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 1044186
Комплектация: Передняя и задняя крышки, чехол, бленда.
Гарантия 14 дней.