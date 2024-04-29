Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art DX Nikon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075334 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29

<













>









Задать вопрос Причина уценки: незначительные царапины и потёртости корпуса. 52 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140334 Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon Объектив SIGMA 18-35mm f/1.8 DC HSM Art — сверхсветосильный стандартный объектив с переменным фокусным расстоянием предназначен только для цифровых зеркальных камер формата DX

Фокусное расстояние (мм) 18-35 мм

Стабилизация изображения нет

Диафрагма 1.8 f

Мин. диафрагма 16 f

Мин. дистанция фокусировки 0.28 м

Число элементов/групп элементов 17/12

Число лепестков диафрагмы 9

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Диаметр 78 мм

Длина 121 мм

Вес 810 г Состояние: 5; незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда LH780-06,чехол, коробка ; 51759744.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.