Объектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art DX Nikon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075334
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29
Причина уценки:
незначительные царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140334
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon
Объектив SIGMA 18-35mm f/1.8 DC HSM Art — сверхсветосильный стандартный объектив с переменным фокусным расстоянием предназначен только для цифровых зеркальных камер формата DX
Фокусное расстояние (мм) 18-35 мм
Стабилизация изображения нет
Диафрагма 1.8 f
Мин. диафрагма 16 f
Мин. дистанция фокусировки 0.28 м
Число элементов/групп элементов 17/12
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Диаметр 78 мм
Длина 121 мм
Вес 810 г
Состояние: 5; незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда LH780-06,чехол, коробка ; 51759744.
Гарантия 14 дней.