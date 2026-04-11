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Объектив Sigma 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new) (б/у)

  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
  • 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new)
Код товара:УТ-00092926
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-11

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN X-Mount (состояние like new)
Код товара: УТ-00092926

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: ; незначительные следы использования;
S/n:56549307;
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.