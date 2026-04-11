Объектив Sigma 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new) (б/у)
Код товара:УТ-00092926
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-11
Код товара:УТ-00092926
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-11
Объектив, системаFujifilm X-Mount
Тип б/у товараОбъективы
Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN X-Mount (состояние like new)
Код товара: УТ-00092926
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: ; незначительные следы использования;
S/n:56549307;
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN X-Mount (состояние like new)
Код товара: УТ-00092926
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: ; незначительные следы использования;
S/n:56549307;
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.