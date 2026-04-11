Объектив Sigma 16mm f/1.4 DC DN Fuji X (состояние like new) (б/у)

<

















>













Код товара: УТ-00092926 Артикул: б/у-Н1 К 2026-04-11 Код товара: УТ-00092926 Артикул: б/у-Н1 К 2026-04-11 Объектив, система Fujifilm X-Mount Тип б/у товара Объективы Все характеристики Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN X-Mount (состояние like new)

Код товара: УТ-00092926



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: ; незначительные следы использования;

S/n:56549307;

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Fujifilm X-Mount Тип б/у товара Объективы Описание Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN X-Mount (состояние like new)

Код товара: УТ-00092926



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: ; незначительные следы использования;

S/n:56549307;

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.