Описание

Код товара: 138930

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Автофокус

Система: Canon EF, EF-S

Объектив «рыбий глаз» с диагональным углом обзора 180, оптимизирован для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами и позволяет делать выразительные и необычные фотоснимки. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 15см, а масштаб 1:3,8, что позволяет применять объектив для макрофотографии. Встроенная бленда и многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: крышки; 13499905;

Гарантия 14 дней.