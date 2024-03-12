Объектив Sigma 15mm f/2.8 EX DG Fisheye для Canon EF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073930
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138930
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Автофокус
Система: Canon EF, EF-S
Объектив «рыбий глаз» с диагональным углом обзора 180, оптимизирован для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами и позволяет делать выразительные и необычные фотоснимки. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 15см, а масштаб 1:3,8, что позволяет применять объектив для макрофотографии. Встроенная бленда и многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: крышки; 13499905;
Гарантия 14 дней.