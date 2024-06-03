Объектив Sigma 15mm f/2.8 EX DG Fisheye Canon EF (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076134 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-03/02

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации, нет передней крышки 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141134 Тип объектива

сверхширокоугольный (рыбий глаз)

Фокусное расстояние

постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива

15 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.15 м

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

180 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Canon EF

Линзы

Число групп элементов

6

Число элементов

7

Размеры и вес

Диаметр

73.5 мм

Длина

65 мм

Вес

370 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, нет передней крышки

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: 10753410

Комплектация: объектив, задняя крышка, бленда-адаптер с резьбой под фильтры или крышку.

Гарантия 90 дней.

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