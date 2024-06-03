Объектив Sigma 15mm f/2.8 EX DG Fisheye Canon EF (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076134
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-03/02
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, нет передней крышки
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141134
Тип объектива
сверхширокоугольный (рыбий глаз)
Фокусное расстояние
постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива
15 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.15 м
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
180 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Canon EF
Линзы
Число групп элементов
6
Число элементов
7
Размеры и вес
Диаметр
73.5 мм
Длина
65 мм
Вес
370 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, нет передней крышки
s\n: 10753410
Комплектация: объектив, задняя крышка, бленда-адаптер с резьбой под фильтры или крышку.
Гарантия 90 дней.
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