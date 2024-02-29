Объектив Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073720
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-29/01
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
42 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138720
Тип объектива
макрообъектив, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Nikon F
Мин. фокусное расстояние
2.8 мм
Макс. фокусное расстояние
105 мм
Фокусное расстояние
105 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации
s\n: 16348431
Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол.
Гарантия 90 дней.
-----
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.