Объектив Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073720 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-29/01

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138720 Тип объектива

макрообъектив, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Nikon F

Мин. фокусное расстояние

2.8 мм

Макс. фокусное расстояние

105 мм

Фокусное расстояние

105 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без видимых следов эксплуатации

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: 16348431

Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол.

Гарантия 90 дней.

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